Новосибирская мэрия рассказала о планах по обновлении парка «Березовая роща». Согласно информации, распространенной городской администрацией, в роще до середины осени появится больше сотни новых деревьев.

Начало обновлению зеленого массива парка было положено 17 августа — тогда в роще высадили 3 десятка нетипичных для наших широт пурпурных берез, которые должны эффектно смотреться как поодиночке, так и в составе композиций с другими растениями.

Новосибирская дирекция городских парков сообщает, что на следующей неделе в парке появятся еще один вид берез — бородавчатые, которые также называют плакучими. Их отличительной чертой являются ярко-зеленые листья ромбовидной формы на длинных черешках. Как сообщается, первая партия этих деревьев уже прибыла в город, а на сентябрь планируются дополнительные поставки. Всего в планах городских властей до октября высадить в роще 131 новое дерево разных видов.

Помимо берез специалисты уделили внимание и другим растениям парка — например, очистили розарий от дички для того, чтобы растениям доставалось больше питательных веществ, убрали с территории старые пни и провели уходовые работы с изгородью.

Ранее мы сообщали, что содержание зеленых зон Новосибирска поддержат из областного бюджета.