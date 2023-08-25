Экономический разворот страны на Восток открывает перед Новосибирском перспективы стать крупнейшим логистическим центром международного значения — в этом уверены участники круглого стола «Новосибирск как логистический центр восточного ориентира страны», прошедшего в рамках форума «Технопром-2023».

О том, что роль Новосибирска как связующего звена между азиатскими регионами и Россией надо учитывать при долгосрочном планировании, говорилось еще в октябре прошлого года на Академическом стратегическом форуме. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что при «вполне обоснованной» настройке политического и экономического векторов России в сторону Азии самый большой потенциал развития сосредоточен именно в Новосибирске. Поэтому в мэрии планировали активизировать работу по созданию в Новосибирске центра развития экономики России в новых геополитических условиях.

«Считаю, что в этой ситуации мэрия Новосибирска должна брать на себя ответственность за развитие на территории города особой экономической зоны, инициировать перезапуск программы реиндустриализации, и для этого, конечно, объединить лучших экспертов, лучшие умы города в этой работе», — отмечал мэр Новосибирска.

Обсуждение этой темы продолжилось на круглом столе «Новосибирск как логистический центр восточного ориентира страны», который прошел в первый день форума «Технопром-2023» в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭиУ). Участники говорили о современных трендах международной логистики, развитии дорожной инфраструктуры Новосибирска и его растущей роли в торговом трафике на Восток.

«Происходит переориентация страны, направленности нашего взаимодействия и связей с Запада на Восток. 30 лет мы ориентировались на интеграцию с европейскими партнерами. И видели в этом ряд преимуществ. Но и сейчас у нас есть пространство для маневров. Новосибирск традиционно является воротами в Азию. Наше географическое преимущество в этом смысле абсолютное. Мы стоим на торговых путях на Север и Восток из Казахстана, Средней Азии. Будет сохраняться и трафик в западном направлении, в Беларусь», — констатировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов отметил значение развития транспортной инфраструктуры Новосибирска в решении больших логистических задач. «Мы действительно много говорим о «развороте на Восток». Логистика Новосибирска в значительной степени завязана на инфраструктуру самого города и на пригород. Поэтому от того, как у нас выстроены связи внутри мегаполиса и связи города с пригородом, зависит и вся логистика в целом. Ведь грузы можно быстро доставить до Новосибирска, но если будут проблемы в перемещении по самому городу, то весь эффект исчезнет», — подчеркнул Сергей Максимов.

Главная интрига форума «Технопром-2023», по мнению заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, заключалась в вопросе, в какой степени Новосибирская агломерации сегодня является воротами в Азию. Спикер рассказал, что совсем недавно Новосибирск едва не остался «в стороне» от большого торгового потока.

«Был момент, когда возник вопрос: а что если дорога М12, которую успешно строят — в этом году до Казани, а в следующем до Екатеринбурга, — повернет на Челябинск и через Восточный Казахстан пойдет вперед на Китай? А мы, извините, «в пролете», в стороне от основных транспортных логистических потоков. К счастью, этого не произошло. Сигнал был услышан. Четкие поручения интенсифицировать Чуйский тракт даны [федеральными властями] главам трех регионов — Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Надо сказать, что китайские коллеги и здесь всех опережают — вовсю строят по территории Монголии трассу от Урумчи до границы с Россией в городе Ташанте. Поэтому мы отставать не можем», — добавил спикер.

Чтобы не отставать и превратить Новосибирск в логистический центр № 1 на пути из Азии в европейскую часть страны, необходимо создать магистральный каркас вокруг города. В него войдут уже готовый Северный обход и строящийся Восточный обход, который будет соединяться с Чуйским трактом. После чего власти приступят к проектированию так называемого Южного транзита, который включит Бугринский мост и магистральную улицу Плющихинскую с выходом на томскую магистраль. Ну а после 2030 года в Новосибирске необходимо построить еще два моста через Обь для окончательного завершения транспортно-логистического каркаса, считают эксперты.

Среди последствий, связанных с уходом с рынка крупных европейских компаний, участники назвали не только перегруженность Транссиба и БАМа, но и нехватку судов-контейнеровозов. Эта проблема затронула и трафик из Новосибирска, поскольку перевозки в Китай из региона ведутся через дальневосточные порты. Поэтому одной из задач эксперты назвали развитие контейнерного парка.

Также в будущем Новосибирская область планирует получить выход на новые рынки — в Иран, Индию, Вьетнам — и продолжать развивать торговые связи с Турцией и Казахстаном.

«От Казахстана мы ожидали немного большего, чтобы выстроить через страну серьезный транзит в Европу. К сожалению, казахские компании, опасаясь санкций, на это не пошли. Зато такой транзит нам сейчас дает Турция, обеспечивающая поставки в США», — заметил Михаил Никулин.

Участники круглого стола убеждены, что в Новосибирской области и Новосибирске в настоящее время уже есть потенциал для того, чтобы стать крупным логистическим центром — здесь работают четыре контейнерных терминала, связанных с крупными складскими комплексами. Кроме того, в качестве альтернативного логистического коридора заработал участок скоростной трассы, соединяющей Новосибирск с Монголией и Китаем.

Помимо завершения формирования магистральной логистики, требуются изменения в работе таможни — эту тему также затронули участники круглого стола в НГУЭиУ. Среди мер, которые будут способствовать торговому обороту, представители Сибирского таможенного управления назвали сокращение сроков таможенных операций. Решение этой задачи должны обеспечить применение автоматической регистрации деклараций, минимизация сроков фактического контроля и оптимизация форм проведения таможенного контроля.