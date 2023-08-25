Более 700 работников кузбасской угольной промышленности в канун профессионального праздника – Дня шахтера – отмечены государственными, ведомственными, региональными и корпоративными наградами за вклад в развитие отрасли и высокие производственные результаты. Итогами шахтерского года в компании поделилась пресс-служба КРУ.

«Наш потенциал — это наш коллектив. Воля, характер, несгибаемость перед трудностями, товарищество, взаимовыручка – это те черты, которые присущи нашим горнякам. На торжественных мероприятиях по традиции присутствует золотой фонд компании. Это и наши ветераны, и новое поколение горняков, которые пишут новую историю УК «Кузбассразрезуголь», – сказал генеральный директор «УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Лучшим коллективом среди филиалов КРУ в этом году стал Кедровский угольный разрез. Он получил главную корпоративную награду компании – переходящий кубок Льва Резникова, основателя и первого директора «Кузбассразрезугля». Горняки предприятия также стали лидерами в номинации «Лучший коллектив горного участка». Технологическая автоколонна №1 Талдинского разреза стала лучшей автоколонной угольной компании. Звание «Лучший коллектив обогатительной фабрики» присвоено ОФ «Краснобродская-Коксовая».

Десять лучших работников угольной компании получили в подарок ко Дню шахтера кроссоверы. Среди обладателей новых автомобилей бригадир экскаваторной бригады P&H-4100 Талдинского угольного разреза Владимир Гритченко, а также бригадир экипажа карьерного самосвала БЕЛАЗ – 75306 Краснобродского угольного разреза Алексей Пронин.

В честь Года наставника, который объявлен в России в 2023 году, корпоративные награды «Кузбассразрезугля» получили и лучшие наставники предприятий компании, в том числе — машинист экскаватора Талдинского разреза Алексей Никандров, который обучил азам профессии 47 машинистов.

Завершились праздничные мероприятия для горняков концертами звезд российской эстрады и выступлениями лучших творческих коллективов Сибири. В Беловском округе также состоялось проекционное лазерное шоу в сопровождении классической музыки, посвященное красоте и искусству открытой угледобычи.