Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проверил исполнение поручения губернатора Андрея Травникова по комплексному ремонту участка проспекта Дзержинского от ул. Волочаевской до ул. Ползунова.

Ранее глава региона поручил правительству Новосибирской области выделить дополнительную субсидию городу Новосибирску из областного бюджета на ремонт этого объекта. Стоимость комплексного ремонта участка составила 77,1 млн рублей. Областная субсидия полностью обеспечит финансирование работ на объекте.

«Работы начались 18 августа. На участке обновят асфальтобетонное покрытие, заменят бортовые дорожные и садовые камни, отремонтируют тротуары, парковочные карманы, восстановят газон. Подрядчик приступил к работе на объекте, на данный момент сфрезеровано существующее покрытие проезжей части, произведен демонтаж бортового камня и покрытия тротуаров, начаты работы по устройству выравнивающего асфальтобетонного покрытия. Работы по обустройству покрытия проезжей части завершатся к концу сентября 2023 года», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Губернатор Андрей Травников поручил контролировать ход дорожных работ для предотвращения сбоев технологии и появления дефектов на дорогах. Он также отметил, что контроль должен проводиться на каждом этапе производства работ.

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