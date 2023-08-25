Грозовой фронт не отступает: в Новосибирской области произошло массовое отключение электроэнергии

В Новосибирскую область пришел мощный грозовой фронт, о котором ранее предупредили синоптики. С вечера 24 августа и в ночь на 25 августа на территории региона наблюдались дожди, ливни, грозы, град, а также усиление ветра до 25 м/с.

В результате неблагоприятных метеоявлений всю ночь происходили массовые аварийные отключения в электросетях 110 – 0,4 кВ, которые связаны с механическими повреждениями линий электропередачи. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям, повреждению изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, сообщают в пресс-службе АО «РЭС».

«В течение ночи, пока стихия набирала обороты, аварийные отключения электроснабжения произошли в 40 населенных пунктах Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области, г. Оби и части города Новосибирска. Для устранения последствий стихии в АО «РЭС» в постоянной готовности находятся дополнительные силы и средства, готовые в любой момент среагировать на аварийные отключения электрооборудования», — говорится в сообщении.

К сожалению, грозовой фронт не спешит отступать: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории города Новосибирска 25 августа ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер, град. Усиление ветра от 17 м/с до 22 м/с. При грозах – шквалы до 25 м/с.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что мэр Локоть объявил готовность № 1 к последствиям ливней в Новосибирске.