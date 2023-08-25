Прокуратура внесла представления директору новосибирского ГЭТ и мэру города

В результате прокурорской проверки муниципального предприятия города Новосибирска «ГЭТ», осуществляющего перевозку пассажиров городским электротранспортом (трамвай, троллейбус), дана оценка причинам июльского инцидента с троллейбусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Надзорными мероприятиями вскрыты многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения законодательства о противодействии коррупции. Так, проверкой установлено, что у руководителя одного из филиалов в непосредственном подчинении находился близкий родственник, занимавший должность начальника цеха», — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля текущего года на остановке общественного транспорта «Станиславский жилмассив» произошел инцидент с троллейбусом маршрута №24. Женщина с собакой-поводырем выходили из троллейбуса, в этот момент животное получило удар электрическим током и впоследствии скончалось.

Тогда пресс-служба новосибирской мэрии опубликовала сообщение, в котором говорилось, что «возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют».

В связи с выявленными нарушениями закона в работе муниципального предприятия и отсутствием должного контроля за его деятельностью прокуратурой города внесены представления директору МКП города Новосибирска «ГЭТ» и мэру города, в отношении ответственных лиц возбуждены 6 дел об административных правонарушениях.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске у автобуса отвалилась дверь на маршруте, в результате чего одна из пассажирок получила травмы.