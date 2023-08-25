В Омске вымышленная «матушка-настоятельница» за 12 лет похитила 12,6 млн рублей

В Омской области суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, похитившей у знакомой более 12,6 млн рублей путем длительного психологического воздействия. Она признана виновной в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд установил, что в 2008 году осужденная познакомилась с женщиной, являющейся инженером-проектировщиком. Узнав черты ее характера, преступница разработала план хищения имущества, путем систематического применения психического и психологического воздействия на потерпевшую. На протяжении 12 лет с целью сформирования у женщины ощущения наличия иллюзий угрожающих ее жизни, осужденная создавала условия постоянного потока информации о существовании реальной опасности для женщины и ее родителей», — говорится в сообщении.

Заручившись доверием потерпевшей, вступив в близкие дружеские отношения фигурантка убедила её пройти дорогостоящее «лечение». При этом «целителями» выступали выдуманные злоумышленницей «неврологи из Швейцарии», «ясновидящие служители церкви», «представители нетрадиционной медицины», от лица которых она сама писала жертве рекомендации через интернет.

Так, вымышленная «матушка-настоятельница» из московского монастыря порекомендовала встревоженной женщине передать подруге ювелирные изделия с бриллиантами, стоимостью более 2 млн рублей, а в целях восполнения «жизненной энергии» потерпевшая оплатила поездки «матушки» в Тибет, Израиль и другие страны, якобы необходимые для совершения молебнов.

Всего за указанный период злоумышленница похитила у знакомой имущество и денежные средства на общую сумму более 12,6 млн рублей. Помимо прочего, в результате психологического давления потерпевшая получила тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также постановил взыскать с нее в пользу потерпевшей всю сумму причиненного ущерба.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава департамента по культуре Томской области не признал вину по делу о мошенничестве.