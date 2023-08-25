Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Барышевском сельсовете в Новосибирской области может стать масштабным проектом крупнотоннажного использования золошлаков. На его месте может появиться новая парково-рекреационная зона, сообщают в пресс-службе СГК.

Полигон размещен вблизи объектов «СмартСити – Новосибирск» – крупнейшего проекта зоны опережающего развития «Наукополис», в котором смогут проживать около 25 тысяч человек. Собственник объекта — Министерство науки РФ.

«На месте объекта после его рекультивации рассматривается создание парково-рекреационной зоны, в том числе с трассами для вело- и мотокросса. СГК со своей стороны готова обеспечить поставку всего необходимо объёма инертного материала для реализации проекта, а также финансировать разработку проекта по рекультивации объекта и проведение государственных экспертиз», — рассказал директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков.

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