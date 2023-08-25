Советский районный суд города Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора «Татышев-парка» Сергея Васильева, обвиняемого в получении взяток на 1 млн рублей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за каждое из преступлений, а также штраф до 90 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В 2021 году руководитель муниципального учреждения помог подрядчику «Сибирский тёплый дом» заключить контракт стоимостью 16 млн руб. В перечень работ входил монтаж, оформление, техническое обслуживание и демонтаж новогодней елки на территории острова Татышев. За победу в аукционе и отсутствие нареканий к качеству мужчина в марте 2022 года получил от предпринимателя 800 тыс. рублей.

Аналогичным образом директор парка обеспечил победу этой же организации ещё в одном тендере и помог заключить договор на оказание услуг стоимостью 9,9 млн руб. По нему выполнялось техобслуживание светодинамической медиасистемы Вантового моста, Музейного центра «Площадь мира» и Красноярской краевой филармонии. Сумма вознаграждения составила 200 тыс. рублей, о необходимости «доплаты» стороны планировали договориться в январе 2023 года. Передача денег произошла под контролем правоохранителей.

Экс-директор вину не признал, получение 800 тыс. рублей он отрицает, а 200 тыс. рублей якобы передавались за охоту, на которую ездил вместе с предпринимателем. Руководство Татышев-парком он осуществлял марта 2021 по октябрь 2022. Мужчина находится под стражей, на его имущество стоимостью более 29 млн рублей наложен арест.

Стоит отметить, что предыдущий директор «Татышев-парка» Максим Бархатов в мае 2022 года приговорен к длительному сроку лишения свободы за получение взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 млн рублей.

МАУ «Татышев-парк» — подведомственное учреждение департамента социального развития администрации Красноярска. В его функции входят создание условий для организации досуга, массового отдыха жителей города на острове Татышев — самого крупного острова на реке Енисей в черте Красноярска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывшему замначальника красноярской полиции предъявили обвинение.