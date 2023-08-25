В распоряжении «Континента Сибирь» имеется письмо известного новосибирского бизнесмена президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана губернатору Новосибирской области. Из документа следует, что холдинг готов выступить инвестором, который может помочь вывести из банкротства АНО «Клиника НИИТО». Но действительно ли это нужно сибирякам, у которых именитый бренд НИИТО устойчиво ассоциируется с квалифицированным и компетентным лечением позвоночника и суставов? Что стоит за предложением Тарана и как на него отреагировал учредитель АНО, государственный НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна?

В письме от 14 июня 2023 года на имя губернатора Андрея Травникова, Эдуард Таран сообщает, что «РАТМ Холдинг неоднократно обращался к руководству ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» с инициативой об участии в санации АНО «Клиника НИИТО» для сохранения и перспективного развития наработанных медицинских практик. Был предложен план развития клиники с выходом на рынки стран СНГ и других дружественных государств, но, к сожалению, руководство ФГБУ не проявило интереса к этим предложениям». Президент РАТМ Холдинга сообщает главе региона, что компания «готова выступить в качестве инвестора, урегулировав отношения с кредиторами, погасить имеющиеся задолженности или стороной государственно-частного партнерства, взяв на себя решение финансовых, экономических, организационных вопросов».

В 2000 году на базе федерального института – ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» – была создана Автономная некоммерческая организация (АНО) «Клиника НИИТО». Имущество «Клиники НИИТО» было сформировано из взносов ее единственного учредителя. АНО, в свою очередь, стало единственным учредителем компании «Техинком», построившей специально для клиники 10-этажное здание со стационаром в центре Новосибирска. Это здание АНО арендует до сих пор. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 1,2 млрд рублей. Со временем доля «Клиники НИИТО» в ООО «Техинком» была размыта за счет займов у посторонних компаний, связанных с экс-директором АНО «Клиника НИИТО» Сергеем Поскочиным (находится в международном розыске по уголовному делу о пособничестве в растрате в особо крупном размере, по этому делу в 2019 году был осужден экс-директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаил Садовой). На фоне пристального внимания к Институту со стороны правоохранительных органов и громких уголовных дел в отношении топ-менеджеров в 2018 году клиника НИИТО взяла курс на большую автономность и независимость от своей материнской компании. ФГБУ пришлось приложить усилия, чтобы вернуть контроль над АНО государству. Кроме того, в рамках уголовного дела Михаила Садового, ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» было признано потерпевшей стороной, на здание по Фрунзе, 19а и имущество АНО «Клиники НИИТО» был наложен арест.

Из письма Эдуарда Тарана губернатору также следует, что «РАТМ Холдинг предлагает оценить пакет акций АНО «Клиника НИИТО» и выставить на торги, решить вопрос о продаже пакета 40% акций АО «НЭВЗ-Керамикс», принадлежащий ГК «Роснано», что позволит инвестору запустить процесс производства и внедрения изделий (в настоящее время «НЭВЗ-Керамикс» изготавливает эндопротезы тазобедренного и коленного суставов из наноструктурированной керамики. Прим. «Континента Сибирь») в операционную практику».

Кроме того, Таран предлагает «на время проведения конкурсных процедур передать управление клиникой РАТМ Холдингу, которое будет осуществляться под руководством Наблюдательного Совета, сформированного из числа профессионалов медиков и представителей государства. Исполнительного директора предлагаем выбрать на конкурсной процедуре».

В администрации губернатора Новосибирской области «Континенту Сибирь» подтвердили, что такое письмо от президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана поступило: «Ответ будет дан заявителю в соответствии с действующим законодательством».

О сути ответа губернатора на данный момент «Континенту Сибирь» не известно. Однако практически через месяц – 24 июля – Андрей Травников совершил достаточно наглядный жест: посетил ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна», поблагодарил коллектив за взаимодействие с правительством области, а также анонсировал новый совместный проект региональной власти с Институтом. То есть выразил недвусмысленную поддержку государственной структуре, которая борется за возвращение себе имущества и бренда, когда-то ушедших из-под контроля. Более выразительной публичной реакции «на Тарана» трудно было бы представить.

Акценты, которые расставил Травников, выступая перед коллективом Института, а именно – «коллектив… на базе института должен быть объединенным, чтобы с полным правом пользоваться славным именем НИИТО», «всегда возникают проблемы, когда сходятся различные интересы государства и частного партнера. Это всегда путь переговоров. Этот путь можно проходить в отношении каких-то материальных объектов – строительства зданий, приобретения оборудования, другой материальной базы» – свидетельствуют, что глава региона достаточно погружен в перипетии вокруг Новосибирского НИИТО. Более того, «лично переживал по поводу «неприятных историй», которые сопровождали работу института в последние годы».

Президент РАТМ Холдинга на вопросы «Континента Сибирь» не ответил.

Между тем, это не первое проявление интереса Эдуарда Тарана к «Клинике НИИТО». Еще в 2019 году в разгар конфликта прежнего руководства АНО с ФГБУ директор клиники Оксана Шелякина, теперь уже оставившая свой пост, рассказывала «Континенту Сибирь», что услышала фамилию Тарана в 2018 году от гендиректора АО «Инновационный медико-технологический центр» Екатерины Мамоновой. По словам Шелякиной, Мамонова убеждала ее пойти навстречу инвестору, который готов вложить деньги в клинику. Взамен он получил бы контроль над АНО. Оксана Шелякина отказалась. «Затем подобные разговоры у меня состоялись с помощником директора ФГБУ по общим вопросам Виктором Рыжковым. Он тесно взаимодействует с Сергеем Скулкиным, которого в новосибирской бизнес-среде связывают с именем Эдуарда Тарана», – рассказала Оксана Шелякина в беседе с «Континентом Сибирь».

Екатерина Мамонова в интервью нашему изданию подтвердила, что инвесторы, в том числе и Эдуард Таран, проявляли интерес к АНО. О том, что у РАТМ Холдинга есть интерес к «Клинике НИИТО», говорил и тот факт, что на пресс-конференции 26 сентября 2019 года, посвященной конфликту между ООО «ГК «Сибирская машиностроительная компания» и заводом «Экран», входящим в РАТМ Холдинг, гендиректор ГК «СМК» Евгений Белоусов рассказал, что они «столкнулись с попыткой установления тотального контроля над своим предприятием». И добавил, что «схожая ситуация может развиваться с НИИТО». Примечательно, что эта пресс-конференция проходила в здании на Фрунзе, 19а, где расположена «Клиника НИИТО».

Затем в мае 2020 года в Новосибирске было зарегистрировано ООО «Клиника НИИТО», полностью дублирующее название автономной некоммерческой организации. Генеральным директором ООО «Клиника НИИТО» в Rusprofile значился Александр Геннадьевич Журавлев, который одновременно работал генеральным директором АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга). На запрос «Континента Сибирь» в июне 2020 года: причастен ли РАТМ к учреждению этой клиники, президент РАТМ Холдинга также не ответил.

Впрочем, ООО «Клиника НИИТО» была ликвидирована буквально через год в июле 2021 года, видимо, своих целей так и не достигнув.

И вот мы видим очередную попытку Эдуарда Тарана предложить ресурсы РАТМ Холдинга для санации «Клиники НИИТО».

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области в конце мая этого года ввел конкурсное производство в отношении клиники АНО «Клиника НИИТО» сроком на шесть месяцев, до 25 ноября 2023 года. Почему так произошло, «Континенту Сибирь» прокомментировали в ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна»: «В результате действий ряда аффилированных кредиторов (один из них ООО «Логистикмед», учредителем которого является сестра супруги Сергея Поскочина Эльмира Хафизова, не единожды подавал иск о банкротстве клиники), на протяжении двух лет финансово-хозяйственная деятельность клиники оказалась заблокирована. Также АНО «Клиника НИИТО» оказалась под угрозой выселения из здания по ул. Фрунзе, 19а вследствие значительного завышения стоимости аренды помещений. Эти обстоятельства воспрепятствовали полной реализации антикризисного плана». При этом Институт выразил готовность принять на себя весь объём обслуживания пациентов и принять на работу сотрудников клиники.

Конкурсным управляющим АНО «Клиника НИИТО» 13 июня суд утвердил Марию Емельянову. В разговоре с «Континентом Сибирь» конкурсный управляющий АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова сообщила, что ей неизвестно о письме президента РАТМ Холдинга в адрес губернатора. К ней по ее словам глава холдинга с предложениями также не обращался. Тем не менее, Мария Емельянова отметила, что «вариантов финансового оздоровления предприятия при процедуре банкротства много». По ее словам, есть опыт вывода организации из кризисных ситуаций при помощи инвесторов, например «входит третье лицо, которое может выкупать права требований».

Через неделю, 21 июня, после своего назначения конкурсным управляющим Мария Емельянова приняла решение, что «Клиника НИИТО» продолжит хозяйственную деятельность в полном объеме. Свою позицию конкурсный управляющий мотивировала тем, что клиника уникальна и другие медорганизации не смогут оказать аналогичную медицинскую помощь по нескольким профилям, в числе которых «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «урология» и «медицинская реабилитация».

Источники «Континент Сибирь», знакомые с ситуацией, отметили нелогичность этого решения. Во-первых, конкурсное производство – это завершающий этап процедуры банкротства перед ликвидацией организации (если не будет подписано мировое соглашение с кредиторами). То есть, оно вводится, когда все предпринятые ранее попытки восстановить платежеспособность компании не увенчались успехом. На этом этапе имущество распродают на торгах, а коллектив увольняют. Кстати, предыдущий временный конкурсный управляющий Татьяна Болотова работала в этом направлении и даже разослала всем сотрудникам АНО уведомления о предстоящем увольнении. Сменившая ее Емельянова это решение отозвала.

Во-вторых, объяснение решения о продолжении деятельности уникальностью клиники, по их мнению, не выдерживает критики. «Направления, которыми занимается «Клиника НИИТО» сами по себе не уникальны. Эти услуги можно получить в любом другом медицинском учреждении. А вот ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России – имеет существенное значение как для региона, так и России в целом, так как именно на его базе проводятся уникальные операции и ведутся научные исследования, а также осуществляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам по профилю «травматология и ортопедия» и «нейрохирургия» в рамках выполнения государственного задания», – отметил собеседник «Континента Сибирь».

Некоторых собеседников «Континента Сибирь» позиция конкурсного управляющего Марии Емельяновой вкупе с активностью президента РАТМ Холдинга наводит на мысль, что их действия каким-то образом скоординированы. Один из источников на условиях анонимности предположил, что продолжение работы «Клиники НИИТО» может позволить заинтересованным лицам реализовать схему вывода денежных средств должника по фиктивным сделкам, в том числе при реализации работ или услуг по завышенным расценкам через цепочки аффилированных или подконтрольных организаций и даже заместить оборудование, которое находится под арестом, на неликвидное.

Как сказал «Континенту Сибирь» собеседник, знающий ситуацию изнутри, у него вызывает недоумение, почему Таран обращается с предложением к губернатору, у которого нет полномочий влиять на решение Арбитражного суда. Кроме того, учредитель клиники – федеральное государственное бюджетное учреждение Минздрава России, следовательно, окончательное решение будет за федеральным ведомством, а не за региональными властями.

Существует еще один важный нюанс. У «Клиники НИИТО» нет ни собственного здания, ни медицинского оборудования. По версии следствия, в рамках уголовного дела экс-директора ФГБУ Михаила Садового здание на Фрунзе, 19а было построено на денежные средства, похищенные у ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Суд статус Института как потерпевшего по уголовному делу зафиксировал. В настоящее время в Центральном районном суде Новосибирска рассматривается дело по существу. Велика вероятность, что инвестор, выкупив долги, останется ни с чем. Здание и медоборудование будут переданы ФГБУ.

Вопрос: зачем Эдуарду Тарану нужна «Клиника НИИТО» так и остается открытым. Действительно ли РАТМ Холдинг хочет диверсифицировать бизнес и прийти в новую для себя отрасль, при том, что в старых и привычных областях получает вот такие результаты? Почему Таран готов идти на риск, осваивая сложное и новое для себя направление медицинских услуг? Или его интерес к НИИТО обусловлен чем-то еще?

«Клиника НИИТО» работает в здании рядом со стадионом «Спартак». Напомним, в 2014 году РАТМ Холдинг приобрел участок земли под стадионом «Спартак» общей площадью 7,1 га. В свое время в РАТМ Холдинге озвучивали перспективу строительства на этом участке спортивно-развлекательно-торгового комплекса Business city площадью порядка 120 тыс. кв. м и стоимостью около 53 млн евро. Также планировалось провести реконструкцию стадиона. Затем содержание проекта было пересмотрено. Что же теперь хотят построить на этом месте неизвестно. Однако наличие этого земельного актива и его местоположение породило еще одну версию: может быть, интерес к «Клинике НИИТО» вызван желанием реализовать девелоперский проект?

«Континент Сибирь» не нашел подтверждения этой версии среди участников строительного рынка Новосибирска. А в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска уточнили, что территория, на которой расположены «Клиника НИИТО» и ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л.Цивьяна», в генплане города закреплена в зоне строительства объектов здравоохранения, и перевести этот участок в зону жилой застройки практически невозможно.

В ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» «Континенту Сибирь» рассказали, что им известно о письме президента РАТМ Холдинга на имя губернатора Новосибирской области. Однако в данный момент в Институте не видят предпосылок к тому, чтобы эти предложения могли каким-то образом помочь клинике. «Признание АНО «Клиника НИИТО» банкротом произведено в порядке, установленном действующим законодательством. Судом при этом произведена оценка возможности восстановления деятельности организации, с учётом имеющихся активов и установлен факт невозможности в установленные сроки восстановления хозяйственной деятельности. Порядок управления организацией, находящейся в стадии конкурсного производства также определён федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Введение иного, не предусмотренного положениями данного закона органа управления, является недопустимым», – говорится в ответе федерального учреждения «Континенту Сибирь». Кроме того, в письме подчеркивается, что ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и АНО «Клиника НИИТО» являются самостоятельными юридическими лицами, которые ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга. И продолжение деятельности АНО «Клиника НИИТО» в составе института невозможно, в связи с тем, что АНО не входила и не входит в структуру ФГБУ и не является его структурным подразделением.