В Новосибирске 27 августа перекроют дорогу до Раздольного

27 августа на несколько часов перекроют участок дороги от границы города Новосибирска до Раздольного. Перекрытие начнется в 00:00 27 августа и продлится до 03:30. Оно связано с монтажом пролетного строения строящегося пешеходного моста в районе Раздольного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.

«По заказу ТУАД Новосибирской области подрядная организация АО «Новосибирскавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняет работы по реконструкции участка км 12 – км 24. В настоящее время реализуется сразу два этапа — на 11 — 15 километрах. Они включают строительство новой четырехполосной цементо-бетонной дороги и эстакады у Раздольного», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавляют, что окончание работ на двух этапах запланировано на 2026 год.

Объезды на время перекрытия будут организованы черед улицу Первомайская по автомобильной дороге Барышево-Инская 50Н- 2017 до 39 километра Ленинск-Кузнецкой трассы (дорога от Ленинск-Кузнецкой трассы в направлении Академгородка).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что центральные улицы Новосибирска перекроют 9 сентября.