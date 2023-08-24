Дожди и грозы придут в Новосибирск 25 августа

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории города Новосибирска с 25 по 27 августа ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер, сообщают в пресс-центре городской мэрии.

25 августа: температура ночью +16..+18 °С, днем +23..+25 °С, ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь и гроза, ночью небольшой дождь.

26 августа: температура ночью +12..+14°С, днем +19..+21 °С, ветер западный ночью 7-12 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

27 августа: температура ночью +10..+12 °С, днем +21..+23 °С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.

Напомним, что мэр города Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания 15 августа поручил главам районов и администраций непрерывно мониторить улицы города на предмет подтоплений во время ливней.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что за засоренные ливневки и выбоины на асфальте мэр Новосибирска получил представление прокурора.