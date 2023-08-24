Губернатор Алтайского края Виктор Томенко у себя в ТГ-канале сообщил о запланированной до конца этого года поставке медоборудования в лечебные учреждения региона. На закупку новых медицинских приборов выделено свыше 500 миллионов рублей.

По словам главы края, до конца 2023 года в региональные медучреждения должны поступить новые томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование. На три десятка единиц высокотехнологичной медицинской техники из областного бюджета выделено более 500 миллионов рублей.

Среди нового оборудования есть 32-срезовый компьютерный томограф — подобными аппаратами, по словам Томенко, могут похвастать очень немногие больницы России. Врачи Новоалтайской горбольницы уже оценили высокую степень детализации данных, получаемых на новом томографе, а первые пациенты смогут пройти обследование на нем в сентябре.

Сообщается, что за последние 5 лет в областные медучреждения закупили почти 11 тысяч единиц медицинской техники общей стоимостью порядка 12 миллиардов рублей. «Останавливаться мы на этом не намерены», — завершает свой пост Виктор Томенко.

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