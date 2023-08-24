В Новосибирской области построят детский реабилитационный центр за 1,8 млрд рублей

Новосибирская область получит федеральные средства на строительство детского реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

О решении президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся Новосибирской области, рассказал первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

«Одобрено выделение 1,8 млрд рублей в 2023 году на строительство в Новосибирске федерального детского реабилитационного центра на 300 коек», – сказал Александр Жуков. Его цитату приводит пресс-центр правительства Новосибирской области.

Напомним, что 21 декабря 2020 года на оперативном совещании губернатор Андрей Травников рассказал о детском медицинском центре, который будет построен по поручению президента Владимира Путина. По словам главы региона, к 2024 году должно быть создано два федеральных детских реабилитационных центра мирового уровня. Один в Крыму, и один на территории Новосибирской области.

В детском многопрофильном реабилитационном центре будут проходить реабилитацию дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и заболеваниями органов чувств. Центр планируется оснастить современным оборудованием, которое позволит использовать инновационные технологии. В том числе – технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии и применение экзоскелетов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирском обкоме КПРФ предложили создать государственный алиментный фонд.