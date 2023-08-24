«Преемник» «Ситимобиля» вернется в Сибирь

Компания по аренде автомобилей для такси «Ситипарк» объявила о выходе на сибирский рынок до конца 2023 года. Организация стала «преемницей» агрегатора «Ситимобил».

До конца 2023 года лизинговый проект «Ситипарк» выйдет на рынок всех городов с населением от 1 млн человек и выше. Об этом заявила 24 августа пресс-служба компании «Транс-миссия», которая владеет проектом.

Как рассказали в организации, на сегодня ведется подготовка автомобилей: брендирование, установка мониторинга. Компания планирует нарастить автопарк машин, работающих под брендом «Ситипарк» и партнеров, а также стабилизировать подачу такси до клиента.

«Мы создали «Ситипарк», чтобы напомнить всем о том, что самой главной ценностью агрегаторов такси являются водители. Наша задача — создать для водителей самые лучшие и комфортные условия для работы. Мы стремимся к тому, чтобы их работа была поводом для гордости, а не головной болью», — подчеркивает руководитель проекта Дмитрий Коваленко.



Напомним, что ранее в апреле 2022 года стало известно о прекращении работы сервиса «Ситимобил» из-за плохих финансовых показателей. Часть активов компании были приобретены перевозчиком «Транс-Миссия» (работает под брендом «Грузовичкофф») из Санкт-Петербурга.