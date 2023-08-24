Очередным предприятием, влившимся в ряды участников национального проекта «Производительность труда» стал Новосибирский авторемонтный завод. Предприятие, специализирующееся на производстве техники для тяжелых климатических условий, рассчитывает нарастить объем производства полуприцепов, а в перспективе — расширить ассортимент продукции и выйти на новые рынки сбыта. Информацией о планах предприятия поделилась пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

«НовосибАРЗ» – завод с высокотехнологичным оборудованием, на котором выпускают различные модификации прицепов и полуприцепов – сортиментовозы, самосвалы, низкорамные тралы. Техника их производства хорошо зарекомендовала себя в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

В ближайшие полгода на заводе будут внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать процесс изготовления бортового полуприцепа. Вместе с сотрудниками завода работать над повышением производительности труда будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР НСО. Для достижения этой цели на предприятии планируется увеличить выработку, сократить время производства полуприцепа с момента поступления заказа, сократить излишние запасы и доработать систему отслеживания выполнения заказов, а также грамотно организовать рабочее пространство сотрудников.

«Участие в нацпроекте поможет нам навести порядок на производстве, сократить потери и повысить производительность труда. Мы видим, что есть несогласованность в работе участков, долгое движение деталей по потоку, нерациональная работа кранов. Сейчас мы планируем повысить производительность минимум на 5%, а в долгосрочной перспективе – на 50%. Также мы хотим расширять ассортимент продукции новыми изделиями, такими как полуприцепы-контейнеровозы, щеповозы и реализовывать их в западной части страны», – приводит пресс-служба АИР слова генерального директора завода Вадима Ананченко.

Ранее «КС» сообщал, что одна из строительных компаний Новосибирска в результате внедрения инструментов бережливого производства смогла увеличить выработку сотрудников почти в полтора раза.