Депутат фракции КПРФ Алтайского краевого Заксобрания, доброволец Владимир Громов, вернувшийся из зоны СВО после ранения, написал заявления о выходе из партии и из фракции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова.

По её версии на Громова и его семью оказывалось давление со стороны краевого руководства, обусловленное тем, что только депутат КПРФ из краевого парламента стал участником СВО, и власти, якобы, сделали все возможное, чтобы переманить его в свои ряды.

«По словам самого Владимира Громова замгубернатора Алтайского края Денис Губин обещал ему должность краевого министра промышленности, а через пять лет даже выдвижение кандидатом в губернаторы, если тот покинет ряды КПРФ. Расцениваем такой поступок как политическое предательство своих товарищей, своей партии, выдвинувшей Громова кандидатом в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, а главное – предательство избирателей, голосовавших на выборах за коммуниста», — говорится в сообщении Прусаковой.

Напомним, что депутат подписал контракт с Минобороны РФ в феврале текущего года и прибыл в зону СВО в начале марта.

По данным из официального канала Алтайского отделения КПРФ, Владимир Громов в ночь на 2 июля 2023 года получил пулевое и осколочное ранения в ходе выполнения боевой задачи на передовой в Луганской Народной Республике. Пулевое ранение — скользящее, поражена рука, осколочное – глубокое в зону шеи. Он был эвакуирован в военный госпиталь в Белгородскую область и готовился к отправке в Москву, где ему предстояло длительное лечение и реабилитация.

Ранее мы писали о том, как Громова встретили в Новосибирске по возвращении из зоны СВО.