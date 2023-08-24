Разработки сибирских ученых от спин-детектора для СКИФа до излучателя одиночных фотонов с миниатюрной системой охлаждения, которые будут решать задачи импортозамещения на важнейших инновационных научных объектах, обсудили на «Технопроме-2023» в Новосибирске.

Одна из важных тем импортозамещения была поднята на круглом столе «От создания материалов до новых элементов Периодической таблицы: роль фундаментальной науки в развитии передовых цифровых, интеллектуальных и производственных технологий», который прошел в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

Директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова академик РАН Александр Латышев представил результаты крупного интеграционного проекта «стомиллионника» – «Квантовые структуры для посткремниевой электроники», которые идет под руководством ИФП СО РАН при поддержке Минобрнауки России. Новосибирские ученые совместно с учеными Санкт-Петербургского госуниверситета создали не только разработки, востребованные в области квантовой связи и квантовой криптографии – излучатель и детектор одиночных фотонов, – но и необходимую для их работы миниатюрную систему охлаждения, которая работает при комнатной температуре. Один из результатов проекта был включен в число лучших достижений Академии наук в 2022 году – разработка нового спин-детектора для фотоэмиссии с угловым разрешением. Детектор уже нашел применение на новом синхротроне СКИФ. Он будет использоваться вместо импортного детектора, который сейчас не поставляют.

Также на «Технопроме-2023» вопросы создания СКИФа рассмотрены в ходе стратегической сессии Национального центра физики и математики (НЦФМ) «Научная кооперация Национального центра физики и математики – регионы-лидеры и новые регионы».

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова отметила высокую важность импортозамещающих технологий для СКИФ. «Строящийся в Сибири, в наукограде Кольцово, источник синхротронного излучения (ЦКП «СКИФ») является такой точкой притяжения, территорией, где будут концентрироваться передовые исследования и разработки мирового уровня. Возможности, которые открывает ЦКП «СКИФ», важны не только для развития региона, но и для решения задач общего технологического развития России. Безусловно, мы понимаем, что такой проект нельзя реализовать без взаимодействия с другими регионами, с другими научно-образовательными центрами. Если сегодня нам удастся перейти на новый режим работы в плане принятия решений, если мы научимся работать на опережение, тогда мы увидим прорывные результаты. А это станет возможным, когда новое поколение будет воспитано в новой образовательной среде, которая формируется, в том числе и в НЦФМ», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с руководителями иностранных делегаций, принимающих участие в форуме «Технопром 2023». Среди тем обсуждения — перспективы сотрудничества региона со странами ближнего и дальнего зарубежья.