Более 380 млн рублей на стартапы СФО привлекла Сибирская венчурная ярмарка

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко назвал размер инвестиций, привлеченных на Сибирской венчурной ярмарке в рамках форума «Технопром-2023», – на инновационные проекты будет потрачено не меньше 386 миллионов рублей.

«Самая главная особенность этой Сибирской венчурной ярмарки – проведение молодежного трека. В прошлом году к нам обратились студенты с просьбой участвовать в ярмарке. Мы подумали, что они тоже наша целевая аудитория, и выделили отдельный трек для них. Теперь взрослые инноваторы получают в качестве приза заключение договора, а молодые – денежный приз в размере 400 тысяч рублей. Главная задача нашей ярмарки – не раздать деньги, а помочь выстроить контакт между стартапом и бизнесом, инвестором. Считаю, что с этой задачей мы отлично справились», – подчеркнул Александр Николаенко.

О примере создания успешной коммуникации между инноваторами и предприятиями рассказала эксперт и наставник ярмарки, директор проектного офиса «Развитие технологий» компании «Ростелеком» Любовь Симонова.

«Самое важное, что те компании, которые даже сейчас ведут только одно направление, благодаря ярмарке смогут масштабироваться при поддержке инвестора на большее количество направлений и вырасти не только в масштабах России, но и зарубежья», – сказала Симонова.

По ее словам, один из самых ярких кейсов Сибирской венчурной ярмарки – компания iFarm. Благодаря победе в ярмарке в 2021 году, компания смогла вырасти и занять не только российский рынок, но и выйти на рынок Арабских Эмиратов.

Как отметил основатель проекта по созданию сервиса аналитики удаленных производственных процессов Вячеслав Еремкин, изменение формата проведения Сибирской венчурной ярмарки позволило участникам лучше подготовиться к встрече с инвесторами, что продуктивно сказалось на привлечении денег в проекты.

«В этом году была достаточно хорошая продуктивная обстановка во время шоу и во время общения с экспертами, процесс стал более эффективным и более интересным. Никогда бы в жизни, наверное, не смог бы достучаться до таких компаний, как “Газпром”, “Норильский никель” и “Северсталь”, а Сибирская венчурная ярмарка и Новосибирский областной инновационный фонд дали эту возможность. Благодаря участию в ярмарке к нам пришло несколько запросов на пилотные проекты в компаниях, которые специализируются на удаленных работах, и, думаю, что в ближайшее время мы с ними продолжим общение и будем внедрять уже наши технологии производства», – рассказал Еремкин.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, чему посвящены первые круглые столы и сессии «Технопрома-2023».