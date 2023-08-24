В центре соцподдержки населения Новосибирска установлен факт коррупции

В ходе прокурорской проверки в Центре социальной поддержки населения города Новосибирска, было выявлено нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель при трудоустройстве сотрудника, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы в ГУ МВД России по Новосибирской области, не уведомил об этом в установленный законом срок представителя работодателя по последнему месту его службы», — говорится в сообщении.

По результатам проверки руководитель учреждения привлечен к административной ответственности по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд прекратил дело бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой.