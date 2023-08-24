Новосибирская сеть продуктовых магазинов выходит в Нижний Новгород

Основанная в Новосибирске сеть «Фермер-Центр» выходит по франшизе в Нижний Новгород. Первый магазин будет запущен в течение ближайших недель. До конца года в городе ожидаются еще 3-4 открытия.

О выходе сети в Нижний Новгород «Континенту Сибирь» сообщил генеральный директор «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев.

Напомним, что в ноябре 2022 года новосибирский «Фермер-Центр» вышел в Красноярск. Сейчас, по данным 2ГИС, в этом городе работает 2 магазина под этим брендом. По оценкам компании рынок этого города (без Красноярского края) рассчитан на 120-150 магазинов «Фермер-Центр». Эту задачу (по открытиям) в компании планируют решать в течение ближайших 2-3 лет.

В марте 2023 года стало известно о грядущем выходе «Фермер-Центра» в Москву. Развиваться в столице «Фермер-Центр» в первую очередь планирует в районе, ограниченным Алтуфьевским шоссе на Севере, Можайским на Западе, включая Химки, Куркино, Митино ─ это является задачей на ближайший год. Сейчас, по данным 2ГИС, в Москве под брендом «Фермер-Центр» работает 2 магазина.

Что касается Нижнего Новгорода, то по словам Ильи Сухарева, помимо запускаемого сейчас первого магазина, в городе до конца года ожидаются еще 3-4 открытия «Фермер-Центров».

Сеть «Фермер-Центр», исходя из своей бизнес-модели, работает с локальными производителями в каждом регионе, которые выпускают товар под ее торговой маркой. Топовых брендов, которые лежат на полках большинства ритейлеров, в этой сети нет. Первый магазин под брендом «Фермер-Центр» был открыт в Новосибирске на улице Державина в ноябре 2016 года. Первоначально проект «Фермер-Центр» развивала новосибирская ГК «Холидей». В настоящий момент cобственником и руководителем компании «Фермер-Центр франчайзинг» является Илья Сухарев, бывший коммерческий директор ГК «Холидей». На сегодня, согласно сайту компании, «Фермер-Центр» представлен в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском крае – всего в сети более 40 магазинов, три четверти которых расположены в Новосибирске. Весной 2022 года ритейлер анонсировал грядущий выход в Томскую область по схеме франчайзинга. По данным сайта сети, пока магазины в этом регионе пока не запущены.

Напомним, что в сентябре в Новосибирске готовятся к открытию первые магазины уральской сети «Жизньмарт», а также первые магазины федеральной сети дискаунтеров «Чижик». «Континент Сибирь» ранее писал о том, в каких локациях они откроются. Ранее «Жизньмарт» также сообщал о планах по выходу в Красноярск.

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