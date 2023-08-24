Центральные улицы Новосибирска перекроют 9 сентября

В связи с проведением Сибирского фестиваля бега – XXVI Новосибирского полумарафона Александра Раевича, порядка 10 центральных улиц города перекроют 9 сентября. Соответствующая информация опубликована в проекте постановления мэрии города Новосибирска.

Ограничения движения 9 сентября будут введены с 7:00 до 18:00. С полным списком перекрытий можно ознакомиться по ссылке.

Также в городе будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:

С 00.10 час. 7 сентября 2023 до 23.55 час. 9 сентября 2023 на площади им. Ленина в

районе дома № 25 по Красному проспекту.

С 00.00 час. до 18.00 час. 9 сентября 2023: по Красному проспекту на участке от ул. Державина до ул. Советской; по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.

Стоит отметить, что помимо полумарафона Раевича 9 сентября в Новосибирске будет проводиться Парад российского студенчества, мероприятие запланировано с 17.00 до 22.30 часов, в связи с чем также будут перекрыты некоторые участки дорог. Полный список доступен в постановлении мэрии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске установят две новые дорожные камеры за 26 млн рублей.