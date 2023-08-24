Благодаря совместной инициативе выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и администрации вуза, в Новосибирске стало на один сквер больше. Новая зеленая зона благоустроена рядом с третьим корпусом университета, возле постамента с самолетом СУ-24 — подарком от выпускников своей альма-матер на юбилей. Открытие состоится в последний день августа.

Фронтовой бомбардировщик СУ-24, установленный между первым и третьим корпусами НГТУ, стал подарком Ассоциации выпускников вуза к семидесятилетию университета — указ об учреждении НЭТИ, как ранее назывался вуз, был подписан в 1950 году. Выбор летательного аппарата в качестве подарка и место его размещения неслучайны — крылатая машина символизирует набор профессиональных компетенций выпускников университета и их вклад в историю инженерных прорывов страны, а третий корпус является домом для ФЛА — факультета летательных аппаратов. Самолет выкупили, подготовили и привезли с завода им. Чкалова к месту установки на средства объединения выпускников, а открытие объекта монументально-декоративного оформления состоялось в ноябре 2021 года.

В 2023 году университет снова отметит семидесятилетие, но теперь — начала учебного процесса в стенах вуза. К этому событию решили приурочить открытие сквера самолетостроителей, разбитого рядом с вышеупомянутым самолетом. Территорию вокруг бомбардировщика благоустроили — высадили клумбы, вымостили дорожки, в зеленой зоне появились оригинальные скамейки и конструкции для отдыха, беседка в технологическом стиле, по задумке авторов, символизирующая страсть к открытиям и устойчивость, а также спортивная площадка.

Директор Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимир Пономарев рассказал «Континенту Сибирь», что обустройство сквера стало ответом руководства вуза на преподнесенный выпускниками подарок — финансирование работ университет полностью взял на себя. В 2022 году выпускники высадили между корпусом ФЛА и ул. Геодезической липовую аллею из 14 деревьев, а в году нынешнем подобная аллея их стараниями должна появиться и у нового корпуса Инженерного лицея НГТУ, который откроется в переоборудованном здании бывшего детского сада.

Официальное открытие нового сквера пройдет 31 августа этого года в 10:00. Напомним, сквер и постамент с самолетом расположены возле 3 корпуса университета вдоль ул. Геодезической.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что Инженерный лицей НГТУ вошел в число 300 лучших школ России, а другое учебное заведение из Академгородка заняло позиции в топ-10 этого рейтинга по двум категориям.