Квартиры в «Сакура Парке» пользуются популярностью среди новосибирцев и желающих переехать в столицу Сибири. Это связано с тем, что комплекс соответствует основным критериям комфорта современного человека.

«Сакура Парк» расположен в удобной городской локации — в новом центре мегаполиса. Как отмечают аналитики рынка недвижимости, если ранее центром Новосибирска называли локацию рядом со станциями метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект», то сейчас он несколько разросся и сдвинулся в направлении «Октябрьской». «Сакура Парк» находится рядом с ключевыми станциями метро: примерно в 10 минутах от «Октябрьской» и примерно 15 — от «Площади Ленина». Еще одно преимущества жилого комплекса ГК «Расцветай» в плане транспортной доступности — удобный выезд на одну из ключевых магистралей Новосибирска, улицу Ипподромскую, которую называют транспортным скелетом города, опорой, соединяющей районы и пропускающей колоссальный трафик.

Для современного человека самый ценный ресурс — время. Живя в «Сакура Парке», им можно распоряжаться максимально эффективно. Удобно работать, проводить досуг и решать бытовые вопросы в одной локации. В Новосибирске — это новый центр, где расположены офисы, кафе, торговые центры, музеи, театры. Рядом с жилым комплексом ГК «Расцветай» — бизнес-центры, несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, городская поликлиника № 1, торгово-развлекательный центр «Аура» с гипермаркетом «Окей», супермаркет домашней еды «Бахетле» и парк «Аллея Городов».

В основе комфортной среды, созданной для жителей «Сакура Парка», лежат практичность, удобство, долговечность и эстетика.

Жилой комплекс ГК «Расцветай» — три дома с актуальным и лаконичным дизайном, большой площадью архитектурного остекления, летящими ввысь вертикалями фасадных линий. Расположение домов имеет форму раскрытой книги, образуя внутри камерные уютные дворы, защищенные от шума города.

Придомовая территория «Сакура Парка» зонирована для разных сценариев активности и отдыха: есть оборудованные детские площадки и места для занятий спортом. В комплексе есть колясочные и кладовые для хранения сезонных вещей, удобный подземный паркинг.

«Аллея Городов» рядом с жилым комплексом — продолжение его концепции. В парке есть чем заняться жителям комплекса самого разного возраста: пробежки, прогулки на зимнем свежем воздухе и катание на лыжах.

В «Сакура Парке» — функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием: от 27 кв. м и до 100 кв. м. На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ретейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.