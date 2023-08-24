Согласно девятому ежегодному рейтингу российских школ от агентства RAEX, физико-математическая школа из новосибирского Академгородка вошла в топ-10 лучших учебных заведений по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, а также по уровню конкурентоспособности выпускников. Информацией об этом поделилась пресс-служба СУНЦ НГУ.

Физико-математическая школа при НГУ или Специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) НГУ заняла пятое место в рейтинге 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в лучшие высшие учебные заведения страны (по версии RAEX за прошлые 2 года). При формировании этого рейтинга не учитывается размер выпускных классов — оценивается абсолютное количество выпускников. Сообщается, что новосибирскую школу в этом рейтинге опередили только ведущие учреждения среднего образования из Москвы.

Второй рейтинг, в котором СУНЦ НГУ вошел в десятку лучших, отражает успешность выпускников тех или иных заведений в поступлении на учебу в лучшие университеты России, но уже с поправкой на количество учеников в выпускных классах каждой школы. В рейтинге конкурентоспособности выпускников школа из Академгородка поднялась за год на 3 позиции и заняла 8 место.

Новосибирская ФМШ пятый год подряд возглавляет топ-20 школ Сибирского федерального округа. 2-е и 3-е места в Сибири занимают Лицей при ТПУ и Городской классический лицей Кемерово. В топ-300 лучших школ России вошли шесть образовательных учреждений Новосибирска, четыре из которых находятся в Академгородке. Помимо СУНЦ НГУ это Гимназия №1 (82), Лицей №130 (100), Инженерный лицей НГТУ (158), Гимназия №6 «Горностай» (163) и Гимназия №3 в Академгородке (289).

Ранее мы рассказывали, что инженерному лицею НГТУ для расширения учебных площадей предоставили здание бывшего детского сада в Ленинском районе.