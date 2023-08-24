Баскетбольный клуб «Новосибирск» участвует в популярном китайском реалити-шоу «Dunk of China»

БК «Новосибирск» принимает участие в съемках 6-го сезона популярного баскетбольного реалити-шоу «Dunk of China», которые проходят в городе Чанша (Китай). Съемки продолжатся до 25 августа. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Dunk of China» — баскетбольное реалити-шоу. Первый эпизод вышел 25 августа 2018 года и набрал более 51 миллиона просмотров за четыре дня. В шоу принимают участие звезды баскетбола, кино и музыки со всего мира. В разных сезонах реалити снялись звезды Национальной баскетбольной ассоциации и члены сборной США Джереми Лин, Дуэйн Уэйд и Ник Янг, тайваньская поп-звезда Джей Чоу, китайский актер и певец Ли Ифэн “Dunk” на баскетбольном слэнге обозначает “бросок мяча в корзину в прыжке”

Мужская баскетбольная команда из Новосибирска в рамках подготовки к новому чемпионату российской Суперлиги находится в предсезонном турне в Китайской народной республике. Одним из пунктов турне является участие в съемках популярной телевизионной программы «Dunk of China» в городе Чанша. По замыслу организаторов шоу новосибирские баскетболисты играют с экспериментальной сборной Китая, составленной из игроков разных лиг (любительских, студенческих, профессиональных) и с профессиональным клубом «Etugen Panthers» из Монголии. Игра БК «Новосибирск» против «Etugen Panthers» завершилась победой российской команды со счетом 82:56.

По окончании съемок турне БК «Новосибирск» продолжится серией товарищеских матчей против клубов Китайской баскетбольной ассоциации (CBA). Первую игру нового сезона чемпионата мужской российской баскетбольной Суперлиги «Новосибирск» сыграет 7 октября на домашней площадке в спорткомплексе «Север» против БК «Барнаул».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как футбольный клуб «Новосибирск» сумел сохранить лидерство в дивизионе.