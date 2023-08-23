В Новосибирске продлен срок закрытия проезда по улице Чигорина

В Новосибирске до 28 августа продлевается срок закрытия проезда по улице Чигорина в районе здания по адресу: ул. Комсомольская, 31а. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

Временные ограничения движения связаны проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе. На период закрытия работа автобусов организована по следующим маршрутам:

№ 96 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Оловозаводской до ул. Герцена: ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме: № 9 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Аникина до ул. Герцена: ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее – по действующей схеме; № 12 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Герцена до ул. Оловозаводской: ул. Комсомольская, ул. Тюменская, далее – по действующей схеме; № 43 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Герцена до ул. Урманова: ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. Оловозаводская, ул. Обогатительная, далее – по действующей схеме.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске также ограничили движение по улицам Чаплыгина и Октябрьской.