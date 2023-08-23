Спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток» краном поместили в здание-памятник им. Ю. В. Кондратюка на этапе его реконструкции. Такое решение было принято в связи с крупными габаритами модуля. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска.

«Это модуль аналогичный тому, в котором летали летчики-космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Модуль был в космосе, затем долгое время находился на полигоне, и сегодня он стал первым экспонатом будущего музея. Напомню, что музей посвящен истории Новосибирска и тем людям, которые осваивали космос, помогали в разработке космических программ. Музей носит имя одного из основоположников космонавтики, почетного жителя города Новосибирска Юрия Кондратюка, который жил, работал и написал здесь свою известную книгу о полете на Луну», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Космический спускаемый аппарат «Восток» работал в 1961 году, это подтверждает маркировка внутри сохранившейся обшивки. Он выполнял функции военного фоторазведчика, объектив фотоаппарата позволял делать снимки различных территорий, которые были уникальными для того времени. В дальнейшем на нем проводились испытания, имитирующие попадание в аппарат метеоров, для определения способности обшивки им противостоять. В 2021 году аппарат был передан музею Новосибирска и находился на хранении в СибНИА им. С. А.Чаплыгина.

Напомним, что в центре Новосибирска в рамках реализации национального проекта «Культура» продолжается реконструкция музея «Дом Ю. В. Кондратюка». Здание восстанавливают в соответствии с историческим обликом 1924 года. Уникальный крупногабаритный экспонат поместили в здание-памятник на этапе реконструкции, до начала строительства второго этажа. Спускаемый аппарат разместили на специальный поддон, который можно перемещать по перекрытию, сверху предусмотрен специальный защитный кожух, чтобы при проведении строительных работ аппарат не повредить.

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