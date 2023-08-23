С красноярской компании «Экоресурс» взыскали 154 млн рублей по делу о полигоне «Шинник»

С компании «Экоресурс» взыскано 154 млн рублей за причиненный ущерб окружающей среде при эксплуатации полигона «Шинник» в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Установлено, ООО «Экоресурс» на основании договора аренды был предоставлен участок земли площадью более 68 га для захоронения твердых промышленных и коммунальных отходов 4-го и 5-го классов опасности. Проектная документация полигона определила максимальный объем захоронения, а землепользователь должен был провести биологический этап рекультивации участка в виде подготовки почв, озеленения территории, посадки деревьев и кустарников.

Однако требования закона были нарушены. Организация не выполнила условия проекта и допустила превышение объема складированных отходов более чем на 2 млн куб. м. Переполнение мусорного полигона твердыми бытовыми отходами и не проведенная биологическая рекультивация земель привели к невозможности формирования почвенного покрова и восстановления его функций.

Уголовное дело в отношении двух руководителей организации о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) находится на рассмотрении. В рамках него будет решен вопрос о взыскании еще 400 млн руб. для приведения территории в первоначальное состояние.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ущерб от столкновения танкеров на Лене оценили более чем в 800 миллионов.