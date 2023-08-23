В Красноярском крае сократится штат госслужащих

Распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на госуправление подписал руководитель региона Михаил Котюков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«В соответствии со статьями 88, 90 Устава Красноярского края поручить администрации губернатора региона подготовить предложения по оптимизации структуры и сокращению в текущем году не менее чем на 5 процентов численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах, администрации губернатора и аппарате правительства Красноярского края», — сказано в документе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что зампред правительства РФ Марат Хуснуллин посетил стройку красноярского метро.