В Красноярском крае сократится штат госслужащих

Ольга Степанова
 
В Красноярском крае сократится штат госслужащих
Михаил Котюков. Фото из телеграм-канала губернатора Красноярского края

Распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на госуправление подписал руководитель региона Михаил Котюков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«В соответствии со статьями 88, 90 Устава Красноярского края поручить администрации губернатора региона подготовить предложения по оптимизации структуры и сокращению в текущем году не менее чем на 5 процентов численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах, администрации губернатора и аппарате правительства Красноярского края», — сказано в документе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что зампред правительства РФ Марат Хуснуллин посетил стройку красноярского метро.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  