Финал конкурса «Лидеры России» в Новосибирске обойдется в 80 млн рублей

В Новосибирске объявлен поиск подрядчика на оказания услуг по организации и проведению финала пятого конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском Федеральном округе и Дальневосточном Федеральном округе. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 80,305 788,67 рублей, заявки на участие в аукционе принимаются до 7 сентября 2023 года. Заказчиком выступает федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте РФ».

Среди требований к потенциальному подрядчику: обеспечение площадок для проведения мероприятия, их декорационное и брендированное оформление, включая завоз, монтаж, обслуживание, демонтаж, вывоз и утилизацию; предоставление технического оборудования; подбор промо-персонала и организация его работы; санитарно-гигиеническое обеспечение; обеспечение канцелярскими принадлежностями и полиграфической продукцией; организация безопасности; репортажная видеосъемка, фотоотчет, и многое другое.

Выполнить работы необходимо до 9 октября 2023 года включительно.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и масштабный конкурс для управленцев, который дает возможность получить грант на развитие своих инициатив.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявок в конкурсе «Лидеры России».