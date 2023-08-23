Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с руководителями иностранных делегаций, принимающих участие в форуме «Технопром 2023». Среди тем обсуждения — перспективы сотрудничества региона со странами ближнего и дальнего зарубежья. Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

Глава региона приветствовал иностранных делегатов и оценил широту географии участников форума в этом году. «Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования «Технопром» стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны», — сказал Андрей Травников. По словам губернатора, приятно видеть, что столь многие страны внимательнее присматриваются к российскому рынку.

Среди важных сфер, в которых возможно развитие взаимовыгодного сотрудничества Новосибирской области и стран дальнего и ближнего зарубежья названы образовательный и медицинский туризм, наука и промышленность, в том числе, авиационная.

В плане промышленности традиционно можно отметить делегацию из Беларуси, ставшую крупнейшей из числа зарубежных участников. Форум посетили члены высшего руководства республики и представители Национальной академии наук. На выставке у беларусов отдельный стенд, представляющий продукцию крупных станкостроительных компаний.

Исламскую Республику Иран на форуме представляют участники авиационной отрасли, научно-промышленного и других направлений. Новосибирская область, обладая развитым авиационным комплексом, делает ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Эта специализация региона обсуждалась во время работы на площадках интенсива «Архипелаг-2023», а Иран обладает богатым опытом в создании беспилотных летательных аппаратов.

Кроме прочего, глава региона также обсудил с представителями иностранных делегаций технические и инвестиционные возможности взаимодействия, создание моделей трансфера технологий для научно-технологических проектов.

В этом году в работе Международного форума технологического развития «Технопром» принимают участие делегаты из Беларуси, Ирана, Бразилии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египет, Кыргызстана, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана, и Чада.