Сбер представил собственные технологические разработки на X Международном форуме «Технопром – 2023»

Сибирский Сбер стал участником X Международного форума технологического развития «Технопром-2023», который проходит при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и правительства Новосибирской области.

В рамках работы форума Сбер, как одна из ведущих технологических компаний России, представил участникам выставочный стенд с презентацией своих технологических сервисов, созданных для государства, бизнеса и частных клиентов, собственных разработок на основе технологий искусственного интеллекта (далее ИИ) и цифровых решений для приоритетных отраслей экономики. Его посетили заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, представители министерств, ведомств и бизнес-сообществ.

В области медицины Сбер представил сервис СберЗдоровье (16+) — платформу для дистанционного мониторинга состояния самочувствия пациентов, а также программу медицинского обслуживания для бизнеса «Корпоративное здоровье». В области образования Сбер презентовал собственную платформу Edutoria (16+), которая поможет замотивировать пользователей регулярно обучаться и углублять свои профессиональные навыки благодаря «Образовательной страховке». С помощью платформы можно провести диагностику по матрице компетенций от Сбера и составить индивидуальный план развития сотрудников. На стенде участники форума могли ознакомиться и с работой «Школы 21» (18+). Это бесплатная школа программирования от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет получает востребованную ИТ-профессию, приобретая практические навыки программирования, а также гибкие навыки.

Группа компаний ЦРТ – партнер Сбера, представила ряд решений на основе искусственного интеллекта: голосового робота, который может оптимизировать запись на прием к врачам, Voice2Med (16+) — решение на основе искусственного интеллекта, которое позволяет переводить речь врача в текст и экономит более 20% времени медработников на заполнении медицинских протоколов. При заполнении CЭМД – структурированных электронных медицинских документов — Voice2Med экономит более 50% времени, избавляя врачей от рутины. Решение уже применяется в нескольких медицинских учреждениях Новосибирска, в 68 регионах России и продолжает масштабирование. Еще одна разработка группы ЦРТ – система компьютерного зрения. Она работает в составе АПК «Безопасный город» в Новосибирске, помогает обеспечивать безопасность и комфорт.

Гостям стенда Сбер также представил собственную облачную цифровую платформу Platform V (16+), которая обеспечивает технологическую независимость компании. Это полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами.

«Сбер впервые за годы участия представил собственный стенд на Технопроме-2023. Мы постарались отразить в нем приверженность к технологическим трендам, представив гостям наши самые актуальные разработки на базе технологий ИИ. Многие из участников форума смогли подробнее узнать о современных цифровых медицинских и образовательных сервисах от Сбера, в том числе попробовать свои силы в прохождении демо-версии отборочной игры от «Школы21». Все наши продукты успешно функционируют на уровне как частных пользователей, так и бизнес- и государственных компаний», ─ отметил управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов.

ПАО Сбербанк

www.sberbank.ru

Реклама