Работы по обустройству пандуса на лестнице между остановкой общественного транспорта «Дом Ленина» и Новосибирским краеведческим музеем завершены. Информацией об этом поделился пресс-центр новосибирской мэрии.

Исторически здесь по всей ширине лестничного пролета были только ступени. Весной этого года во время ремонта лестницы была обустроена наклонная площадка для удобства переноса грузовых тележек, грузов на колесном ходу, детских колясок и самокатов. На колясочном спуске по просьбе пожилых жителей установили металлические перила, но как пандус для маломобильных граждан этот объект не предназначался.

Для улучшения условий передвижения маломобильной категории горожан мэрия взяла на себя обязательства по переустройству колясочного спуска в полноценный пандус, в соответствии с действующими требованиями. Для этого разработали техническое решение, предусматривающее заглубление пандуса в тротуар перед Краеведческим музеем, чтобы обеспечить ему необходимый уклон. Примерная стоимость строительно-монтажных работ, заказчиком которых выступило МКУ «Гормост», составила около 600 тысяч рублей.

По словам представителя «Гормоста», пандус, смонтированный с необходимым плавным углом наклона, оснащенный горизонтальной площадкой, лотками для отвода воды и перилами, которые сохранили для ограждения пешеходов от проезжей части, готов полноценно функционировать.

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