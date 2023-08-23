Комиссия Континентальной хоккейной лиги выявила некоторые недочеты на «Сибирь-Арене», но признала ее пригодной для проведения матчей турнира. Информацией об этом со ссылкой на гендиректора ХК «Сибирь» Кирилла Фастовского поделился ТАСС.

По словам Фастовского, комиссия во время своего визита проверяла работу всех систем нового ЛДС. В ходе посещения были выявлены некоторые недочеты, которые необходимо исправить.

Так, часть зрительских мест на арене имеют ограниченный обзор ледового поля. Строители при возведении дворца спорта старались минимизировать их количество, но в этом направлении все еще есть над чем поработать. Кирилл Фастовский сообщил, что такие места бывают на любом стадионе, совсем без них обойтись практически невозможно, и при продаже билетов они будут отдельно маркированы, дабы предупредить покупателя.

Кроме этого, Фастовский сообщил, что некоторые новые сотрудники ЛДС «не знают требований по арене». Все замечания, по мнению директора новосибирского хоккейного клуба, поправимы, и работа по их устранению хотя и является объемной, но представляет собой рутинный процесс, который проходит большинство новых спортивных сооружений.

Комиссия КХЛ посетила недавно открывшуюся матчем между юниорскими хоккейными сборными России и Белоруссии «Сибирь-Арену» во вторник, 22 августа.

Ранее мы сообщали, что депутат горсовета Новосибирска раскритиковал новый ЛДС после открытия.