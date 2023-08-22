Прокурор Омской области объявил предостережение главе министерства энергетики и ЖКХ региона в связи с приближением отопительного сезона. Поводом для этого стали многочисленные нарушения в прошлогодний период подготовки к запуску теплоснабжения. Информацию опубликовала пресс-служба областной прокуратуры.

Предостережение о недопустимости нарушений законодательства, регламентирующего вопросы подготовки к предстоящему отопительному периоду и его прохождения, было объявлено главе регионального министерства по причине того, что в прошлом году многочисленные нарушения на объектах теплоснабжения региона и их несвоевременное устранение привели к неготовности восьми муниципальных образований Омской области к отопительному сезону 2022–2023 гг.

Прокурор указал министру на необходимость принять исчерпывающие меры по координации органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций региона, дабы прошлогодняя ситуация не повторилась. Сообщается, что вопросы подготовки региона к отопительному периоду находятся на особом контроле органов прокуратуры.

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