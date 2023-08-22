На российском рынке сервисов для просмотра кино и сериалов царит достаточно жесткая конкуренция — свои услуги пользователям готовы предложить более десятка различных платформ, каждая из которых стремится привлечь потенциального зрителя какими-либо уникальными возможностями. Пресс-служба «МегаФона» сообщила, что в ближайшее время компания представит услугу одновременной подписки сразу на 4 онлайн-кинотеатра.

Сообщается, что компания объединит в новой подписке «МегаКино» такие сервисы как Start, Premier, Иви и Окко. Пользователи смогут ежедневно переключаться между этими платформами, чтобы находить контент себе по вкусу. Компания решила предложить своим абонентам новую услугу после анализа больших баз данных, который показывает, что на длительном горизонте 48% зрителей видеосервисов активно используют от двух до четырех приложений, и эта доля растет.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса, тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», – приводит пресс-служба слова коммерческого директора «МегаФона» Павла Тулубьева.

Компания сообщает, что единая подписка позволит пользователям заметно сэкономить — ведь в сравнении со стоимостью оплаты услуг четырех сервисов одновременно, «МегаКино» обойдется, в среднем, на 75% дешевле. На первом этапе новая подписка будет предложена наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам оператора.

Ранее мы сообщали, что по данным аналитиков «МегаФона» мобильный трафик онлайн-кинотеатров среди абонентов оператора за год вырос на 16%.