Стоимость контракта на строительство нового терминала в аэропорту столицы Алтайского края выросла на 2 млрд рублей относительно первоначального уровня. О повышении стоимости закупки сообщило агентство «Банкфакс».

Согласно информации с портала госзакупок, теперь стоимость размещенного авиапредприятием «Алтай» тендера составляет 6,5 млрд рублей, хотя ранее торги проводились с ценой в 4,5 млрд. Срок подачи заявок на торги по старой цене истекал 16 августа. Однако 15 августа заказчик обновил условия торгов, повысив цену почти на 50%, и продлил срок принятия заявок до 30 августа. Сами торги назначены на 11 сентября.

Причина столь значительного удорожания пока не ясна, так как список работ, которые необходимо будет выполнить подрядчику, остался прежним. «Банкфакс» предполагает, что изменение цены может быть связано с тем, что формой закупки выбраны конкурентные переговоры, в ходе которых заказчик может получать более выгодные для себя предложения, отличающиеся от первоначальных условий торгов. Такая схема, с одной стороны, позволяет быстрее найти исполнителя контракта, но с другой — имеет коррупционные риски.

Новый терминал аэропорта Барнаула, изначально позиционировавшийся как международный, в итоге будет обслуживать внутренние авиалинии. Согласно проекту, новое здание будет иметь площадь 9,8 тыс. кв. м. По расчетам властей, новый терминал сможет обслуживать порядка 600 пассажиров в час, в нем будут оборудованы 30 стоек регистрации, автоматическая камера хранения багажа, комфортные залы ожидания и три выхода на посадку с телетрапами. Работы по строительству терминала должны начаться сразу по завершении торгов, а ввести новое здание в эксплуатацию по условиям контракта необходимо не позднее 10 июля 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что проект нового терминала барнаульского аэропорта получил одобрение Главгосэкспертизы.