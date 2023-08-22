Конкурс на строительство второй очереди инжинирингового центра в Особой экономической зоне «Томск» признан несостоявшимся. Обе заявки на участие в проекте стоимостью свыше 1,2 млрд рублей не соответствовали требованиям. Информация об итогах торгов опубликована на портале госзакупок.

Сообщается, что с 20 июня по 16 августа этого года на конкурс поступило две заявки, но ни одна из них не соответствовала требованиям закупки. Таким образом, завершение строительства 2-й очереди «Центра инноваций и технологий», а конкретно административного и лабораторного корпусов в томской ОЭЗ за 1 252 098 170 рублей откладывается на неопределенный срок. Конкурс будет организован повторно, но о сроках его проведения информации нет.

Как сообщает «Интерфакс», строительство экспоцентра и инжинирингового центра затормозила процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Данный процесс Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило только в январе 2020 года. ОЭЗ располагала 1,5 млрд рублей, при этом оба объекта были дороже этой суммы — в конце 2022 года их строительство оценивалось в 3 млрд рублей.

Ранее «КС» сообщал о том, что один из новосибирских застройщиков выиграл аукцион на строительство уже второго по счету жилого комплекса в Томске.