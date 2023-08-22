По поручению губернатора Андрея Травникова для города будут закуплены погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины на средства субсидии из областного бюджета. Техника будет использоваться для уборки территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

Как стало известно, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и новосибирская мэрия подписали соглашение о приобретении снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории «Сибирь-Арены». В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания.

«Всего планируется приобретение девяти единиц техники. Она позволит содержать территорию «Сибирь-Арены» без отвлечения дополнительной техники из других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 млн рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники», — приводит пресс-центр слова министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

В этом году по поручению губернатора Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка — до конца года в областной центр должны поступить 120 современных троллейбусов (на данный момент доехал только 21 из них), закупленных по лизингу при участии Сбербанка. В следующем году еще 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.