Ресторан Жерара Депардье и Дениса Иванова откроется в Новосибирске в начале 2024 года

В Новосибирске разморожен проект ресторана известного сибирского ресторатора Дениса Иванова и французского актера Жерара Депардье «ЖЕРАРНЯ». Его реализация ранее была приостановлена в связи с логистическими проблемами и скачками курсов валют. Информацию о возобновлении работ по проекту «Континенту Сибирь» подтвердил сам Денис Иванов.

Напомним, что новое заведение должно открыться на втором этаже исторического особняка на Ленина, на первом этаже которого уже работает рестораны «Жан Хуан Лу» и Veranda. В «ЖЕРАРНЕ» предполагается несколько залов, интерьеры которых разрабатывало архитектурное бюро Сергея Пергаева. Кухня преимущественно французская, в нее войдут любимые блюда знаменитого актера, выпустившего собственную кулинарную книгу.

По словам Дениса Иванова, в силу того, что с момента анонсирования гастропроекта прошло уже несколько лет, в настоящее время вносятся некоторые изменения и коррективы в дизайн-проект, но в целом концепция останется прежней. По данным ТГ-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», технологичное оборудование для ресторана уже заказано.

Открытие заведения, по словам Дениса Иванова, ориентировочно планируется на начало 2024 года.

Напомним, что о своем желании запустить ресторан в Новосибирске Жерар Депардье упоминал еще в 2020 году во время своего визита в город.

«Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия — соединять Запад и Восток. Для Депардье, любителя путешествовать, это играет особую роль. Думаю, и для Новосибирска присутствие Депардье на гастрономической карте города довольно символично. Нам хорошо известно влияние французской кухни на русскую. Поскольку мы открываем ресторан в памятнике архитектуры, одном из немногочисленных сохранившихся красивых купеческих особняков, это будет подчеркивать связь с той эпохой, когда французская кухня была во главе стола и у дворян, и у купеческого сословия. Мы надеемся, что новое заведение хорошо впишется в культурный код города», — отмечал тогда Денис Иванов.

Однако планы актера остановила пандемия. «У каждого нового ресторана есть определенный срок возврата инвестиций. И мы поняли, что если сейчас все закупать, нужно, во-первых, внести предоплаты, а в условиях нестабильности курса цены растут быстро и падают неохотно. Во-вторых, непонятно, как это оборудование поедет в Новосибирск. Как только все стабилизируется и будет более-менее понятно, мы возобновим стройку», — рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» в 2022 году генеральный директор группы ресторанов Дениса Иванова Вячеслав Дзюба.