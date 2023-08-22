21 августа 2023 года, на аппаратном совещании в администрации Бердска, глава города Роман Бурдин представил нового руководителя Управления гражданской защиты населения. На эту должность назначен Валерий Ольков.

«Валерий Александрович окончил Высшую школу милиции МВД СССР, квалификация – юрист. Общий стаж работы в органах охраны правопорядка – 35 лет, с 2000 по 2003 год возглавлял отдел МВД по городу Бердску», — говорится на сайте администрации Бердска.

До назначения Олькова должность занимал Василий Пономарев, который скончался в июне 2023 года в 61-летнем возрасте.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирский облсуд оставил в силе результаты конкурса по назначению мэра Бердска.