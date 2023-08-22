Старт дан: чему посвящены первые круглые столы и сессии «Технопрома-2023»?

22 августа в Новосибирске начал работу юбилейный X Международный форум технологического развития «Технопром-2023». В насыщенной программе первого дня обсуждаются и вырабатываются сценарии технологического прорыва регионов в различных секторах экономики — от агропромышленного комплекса (АПК) до нефтегазовой отрасли.

В первой половине первого дня работы форума на стратегической сессии «Перспективы импортозамещения зарубежных решений в АПК» спикеры обсудили проблематику лидерства России на мировом рынке продовольствия на фоне импортозависимости в части сельскохозяйственных средств производства и используемого программного обеспечения. В частности, участники сессии обозначили те сегменты АПК, где сегодня есть реальная возможность импортозамещения. «Рынок белков, в частности растительных белков, соевых, гороховых, которые широко используются в детском питании, сегодня в значительной части занят зарубежными поставщиками. Здесь широкое поле для работы отечественных компаний», — отметила генеральный директор ООО «Уралхим Инновация» Анна Ненахова.

В рамках круглого стола «Код будущего» — драйвер социальных изменений в регионах» всестороннему анализу подверглись причины и социальные последствия одноименного проекта, запущенного по нацпрограмме «Цифровая экономика». Благодаря «Коду будущего» школьники 8–11-х классов могут сегодня выучить языки программирования бесплатно, подав заявку на «Госуслугах». Отдельно участники дискуссии отметили, что проект помогает решать вопрос восполнения дефицита компетентных ИТ-кадров, которые будут заниматься цифровым и технологическим прорывом страны.

На форуме «Технопром-2023» по состоянию на 12:00 подписано 11 соглашений. Среди них соглашение между представительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и ООО «КФ Венчурс», направленное на развитие в ХМАО инфраструктуры венчурного финансирования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере. Также подписано соглашение между Агентством инвестиционного развития Новосибирской области, Институтом цитологии и генетики СО РАН и ООО «АгроКапитал», направленное на реализацию инвестиционного проекта в отношении создания селекционного семеноводческого центра на принципах государственно-частного партнерства.

Сегодня в мероприятиях форума, как ожидается, примет участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Ранее «Континент Сибирь» рассказал о программе нулевого дня «Технопрома-2023».