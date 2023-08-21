21 августа суд вынес приговоры пятерым бывшим сотрудникам иркутского СИЗО-1 за превышение полномочий. За издевательства и противоправные действия в отношении заключенных они получили от 4 до 5 лет колонии. Информация о приговоре появилась на сайте Иркутского областного суда.

Сообщается, что разные сроки обвиняемые получили «в зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления». Помимо лишения свободы в колонии общего режима, за преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ экс-тюремщикам запретили занимать должности на госслужбе в течение полутора лет.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года старший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, о чьем задержании «Континент Сибирь» сообщал в январе 2021 года, «действуя умышленно, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осуждённого и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права». В камере, куда перевели 29-летнего осужденного, сокамерники совершили в его отношении «противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования удалось установить причастность еще 4 сотрудников изолятора к этому преступлению.

Ранее «КС» рассказывал, по какой причине был задержан глава исправительного центра ГУФСИН по Красноярскому краю.