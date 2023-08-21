Общественная организация «Тихий Центр» собирает инициативную группу за отзыв депутата Ростислава Антонова из Горсовета Новосибирска. Авторы идеи заявляют о дефиците внимания к округу со стороны народного избранника, который много времени проводит в Донецкой Народной Республике.

В понедельник, 21 августа, общественная организация по развитию местного самоуправления Железнодорожного района Новосибирска «Тихий Центр» опубликовала в соцсетях сообщение о планах сформировать инициативную группу по отзыву Ростислава Антонова из Горсовета Новосибирска. Последний как самовыдвиженец прошёл в Горсовет в 2020 году по округу № 6 в Железнодорожном районе. На той же территории тогда баллотировалась нынешний руководитель новосибирского «Яблока» Наталья Чубыкина.

Перед теми выборами Антонов стал одним из соорганизаторов группы независимых кандидатов «Коалиция-2020». В оргкомитет входила, например, ещё один будущий депутат ГС, в то время лидер новосибирского отделения «Яблока» Светлана Каверзина. Вскоре вместе с несколькими соратниками она лишилась членства в этой партии именно из-за сотрудничества с Ростиславом Антоновым, известным своими националистическими взглядами. Последний покинул несистемную предвыборную коалицию «из-за идеологических противоречий», что не помешало альянсу поддержать его в «Умном голосовании».

Организация «Тихий Центр» в своё время представляла одно из направлений новосибирского «Яблока». В руководящие структуры «ТЦ» входят бывшие члены этой партии, например , известный в Новосибирске политик Ольга Лесневская. «Ольга Лесневская была лишена членства в партии в 2022 году в результате переучёта, — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» директор, член правления «ТЦ» Георгий Казаковцев. — На настоящий момент ни среди членов правления, ни среди членов организации «Тихий Центр» нет людей, состоящих в какой-либо политической партии. Мы не сотрудничаем с Новосибирским «Яблоком» и не реализуем с ним никаких совместных проектов», — подчеркнул Казаковцев.

Из поста «Тихого Центра» следует, что идея о лишении Антонова мандата исходит от избирателей, которые обратились в общественную организацию с просьбой помочь создать инициативную группу. «Жители шестого округа обеспокоены отсутствием прямой коммуникации с депутатом и острым дефицитом внимания господина Антонова к конкретным проблемам округа», — говорится в сообщении, к которому прикреплена ссылка на форму сбора контактов для «желающих войти в состав инициативной группы».

Корреспонденту «Континента Сибирь» директор (и по совместительству член правления) организации Георгий Казаковцев пояснил, что из соображений безопасности «Тихий Центр» не готов раскрывать имена жителей, которые обратились за помощью в кампании по размандачиванию Антонова.

Ростислав Антонов является советником главы ДНР по гуманитарным вопросам и значительную часть времени проводит на этой территории. 9 августа 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил депутата своим советником на общественных началах. «Смысл назначения состоит в необходимости укрепления связей между Новосибирской областью и новыми российскими территориями», — пояснял сам Антонов.

13 августа «Тихий Центр» провёл анкетирование об эффективности депутатов ГС от Железнодорожного района, согласно которому деятельность Антонова сочли удовлетворительной лишь 7,7 % респондентов. Для сравнения, работа избранного на соседнем округе в том же районе вице-спикера Антона Тыртышного (фракция КПРФ) устроила 50 % опрошенных. Из отчёта выпал ещё один депутат от района Степан Сафонкин («Лига Эффективности») «ввиду сравнительно малого количества полученных анкет».

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Ростислав Антонов связал активность «Тихого Центра» с началом предвыборной кампании. Действующий созыв Горсовета завершится, если всё пойдёт по плану, в 2025 году. Но довыборы по отдельным округам могут состояться раньше. Например, если депутат сам сдаст мандат — об этом намерении Антонов не заявлял. «Ясно и понятно, что стоит за инициативой об отзыве, — рассуждает Ростислав Антонов. — Это свидетельствует о начале избирательного процесса. В любом случае, я воспринимаю происходящее как лишний повод отчитаться и пообщаться с избирателями. Любой человек, который занимается публичной политикой должен быть готов и к публичной критике», — констатирует Ростислав Антонов.

По словам вице-спикера ГС Антона Тыртышного, у инициативной группы нет никаких шансов добиться отзыва Ростислава Антонова. «Технически это нереализуемо. Отзыв депутата возможен по представлению правительства области, если, например, депутат нарушил порядок предоставления финансовой отчётности, — говорит собеседник корреспондента «Континента Сибирь». — Кроме того, по закону депутат лишается полномочий при вступлении в силу приговора суда по уголовному делу».

Кстати, не так давно ГС провёл операцию по вытеснению из своих рядов двоих представителей «Коалиции-2020».

Заместитель председателя ГС Антон Тыртышный констатирует, что механизм лишения полномочий депутата по инициативе граждан не работает, так как требует вовлечения в процесс голосования слишком большое число жителей.

Представители «Тихого Центра» в разговоре с корреспондентом «Континента

Сибирь» подтвердили, что организация обладает уставной возможностью выдвигать кандидатов на муниципальных выборах и числится в списке избирательных объединений. «Мы как представители общественности в первую очередь оказываем информационную и консультационную поддержку избирателям шестого округа», — говорит Георгий Казаковцев. По его словам, если кампания по созданию инициативной группы по отзыву Ростислава Антонова и не достигнет ключевой цели, она по крайней мере привлечёт внимание к тому, что у местных жителей накопились претензии к своему окружному депутату.