На «Спортивную» в тестовом пятивагонном составе метро привезли мэра Новосибирска

Павел Ганьшин
 
Станция
Фото из архива КС

21 августа на станцию новосибирского метро «Спортивная» прибыл тестовый пятивагонный состав. Сообщается, что на станцию, которую горожанам обещают открыть с июня прошлого года, он привез пассажиров, в числе которых был и мэр Анатолий Локоть. Информацию об этом распространил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Сообщается, что на станции проводятся пусконаладочные работы — специалисты проверяют как работают автоматические двери на платформе, эскалаторы, лифты. По словам Анатолия Локтя физическая готовность станции составляет «почти 100%». В октябре этого года, по мнению градоначальника, станция будет принята в эксплуатацию — до этого момента осталось закончить всю необходимую работу с документацией.

Также стало известно, что МУП «Новосибирский метрополитен» ведет набор сотрудников для работы на новой станции. Всего в штате «Спортивной» будет порядка 140 специалистов различных направлений. Часть вакансий уже закрыта, сотрудников на остальные будут добирать к открытию станции.

Напомним, сроки сдачи в эксплуатацию станции «Спортивная», призванной стать частью транспортной экосистемы новой «Сибирь-Арены» на левом берегу Новосибирска, неоднократно сдвигались. Изначально открытие станции было анонсировано на сентябрь-октябрь 2022 года. Цена работ успела вырасти на несколько сотен миллионов рублей, у подрядчика и заказчика работ проходили обыски, областная прокуратура возбудила административное производство и направила представление мэру в связи с неоднократным переносом срока ввода объекта в эксплуатацию. В марте 2023 ООО «СпецТрансСтрой», являющееся подрядчиком строительства объекта, было оштрафовано на 13 миллионов рублей за срыв сроков. На данный момент последним заявленным сроком готовности станции назван октябрь 2023 года.

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