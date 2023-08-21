21 августа на станцию новосибирского метро «Спортивная» прибыл тестовый пятивагонный состав. Сообщается, что на станцию, которую горожанам обещают открыть с июня прошлого года, он привез пассажиров, в числе которых был и мэр Анатолий Локоть. Информацию об этом распространил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Сообщается, что на станции проводятся пусконаладочные работы — специалисты проверяют как работают автоматические двери на платформе, эскалаторы, лифты. По словам Анатолия Локтя физическая готовность станции составляет «почти 100%». В октябре этого года, по мнению градоначальника, станция будет принята в эксплуатацию — до этого момента осталось закончить всю необходимую работу с документацией.

Также стало известно, что МУП «Новосибирский метрополитен» ведет набор сотрудников для работы на новой станции. Всего в штате «Спортивной» будет порядка 140 специалистов различных направлений. Часть вакансий уже закрыта, сотрудников на остальные будут добирать к открытию станции.

Напомним, сроки сдачи в эксплуатацию станции «Спортивная», призванной стать частью транспортной экосистемы новой «Сибирь-Арены» на левом берегу Новосибирска, неоднократно сдвигались. Изначально открытие станции было анонсировано на сентябрь-октябрь 2022 года. Цена работ успела вырасти на несколько сотен миллионов рублей, у подрядчика и заказчика работ проходили обыски, областная прокуратура возбудила административное производство и направила представление мэру в связи с неоднократным переносом срока ввода объекта в эксплуатацию. В марте 2023 ООО «СпецТрансСтрой», являющееся подрядчиком строительства объекта, было оштрафовано на 13 миллионов рублей за срыв сроков. На данный момент последним заявленным сроком готовности станции назван октябрь 2023 года.