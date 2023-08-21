Суд изменил меру пресечения экс-директору «Красного факела» в Новосибирске

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21 августа 2023 года в отношении Александра Кулябина, обвиняемого по статье о растрате, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Обвиняемому Александру Кулябину запрещено: использовать телекоммуникационную сеть «Интернет», мобильную связь, электронную почту, получать и отправлять корреспонденцию по почте, покидать жилое помещение в определенные часы, посещать массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывший руководитель театра «Красный факел» был задержан 24 января, 26 января ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении Александра Кулябина заведено уголовное дело о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия экс-директор театра необоснованно перечислял надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, занимавшему в учреждении пост главного режиссера. Общая сумма незаконных выплат составила 1,8 млн руб. После вскрытия этого факта Александр Кулябин возместил ущерб министерству культуры Новосибирской области за счет бюджета театра.

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