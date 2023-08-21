Апелляция на обвинительный приговор руководителям медицинского центра «Добрый доктор» в Барнауле была отклонена. Условные сроки обвиняемым в многомиллионном хищении остались в силе. Информацией об этом поделилось агентство «Банкфакс».

Осужденные в мае этого года за мошенничество директор и заместитель главврача барнаульского ООО «КДЦ Добрый доктор» были приговорены к штрафам и условному лишению свободы. Судебная коллегия Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу от прокуратуры, которая не согласилась с вынесенным приговором, но отказала в ее удовлетворении. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, директор и заместитель главврача «Доброго доктора» были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, они организовали мошенническую схему для получения средств за якобы оказанные населению по программе ОМС медуслуги. Ущерб от действий обвиняемых превысил 100 миллионов рублей. Суд приговорил директора медцентра Александра Трофимова к 4 годам условно, заместитель главврача Дмитрий Тимошенский получил 3 года и 10 месяцев условно. Обоим фигурантам также был назначен штраф в 500 тысяч рублей. Годом ранее условный срок со штрафом получил и главврач того же учреждения, также признанный участником криминальной схемы.

Ранее мы сообщали, что суд отклонил апелляционную жалобу бывшего директора новосибирского НИИ туберкулеза, осужденного за растрату и превышение полномочий.