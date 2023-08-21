Стало известно где в Новосибирске откроется новая социальная ярмарка

В первом полугодии 2024 г. в левобережье Новосибирска откроется новая областная социальная ярмарка. Такую задачу поставил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Наиболее перспективным местом расположения рассматривается левобережная часть города, с привязкой к линии метро. Планируемое размещение – на площадях ГУМа. Уже формируется список участников. Предлагается расширить возможности товаропроизводителей на ярмарке, предоставив им возможность работать с элементами гастрокорта и приготовлением блюд из собственной продукции.

Сегодня в Новосибирске в ежедневном режиме работают три социальные ярмарки, финансирование которых осуществляется за счёт средств областного бюджета и бюджета Новосибирска. Преимущество таких ярмарок – низкие цены и высокое качество продукции. Низкие цены достигаются за счёт того, что содержание ярмарок оплачивает городской и областной бюджет, участники ярмарок освобождены от уплаты арендных и коммунальных платежей. Им также бесплатно предоставляется торговое оборудование.

Кроме этого, минпромторгом проводятся ярмарки товаропроизводителей. Первая прошла в апреле в период проведения Международной выставки «HoReCa». Ближайшая будет проходить 26-27 августа в период проведения гастротуристического фестиваля на Михайловской набережной. Третья ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области пройдёт в период проведения профессионального форума «Дни ритейла в Сибири» в ноябре.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие меры поддержки города принимаются против западных санкций.