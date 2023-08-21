Строительная компания, аффилированная с «Группой Мета», выиграла аукцион на строительство жилого комплекса в Томске на месте бывшего военного госпиталя.

Новосибирская компания СК «ТехСтрой» (по данным сервиса Rusprofile, учредитель Владимир Мартыненков-младший) стала победителем аукциона на строительство жилищного комплекса на участке по улице Сибирской, 83 в Томске. Новосибирский застройщик предложил за участок земли общей площадью 3,07 га, на котором стоит бывший военный госпиталь, 96,5 миллиона рублей, следует из данных торгов на сайте ДОМ.РФ. Начальная стоимость лота составляла 15 млн рублей. Принимавшие участие в аукционе томское ООО СЗ «АльфаСтройИнвест» и тюменское ООО «СЗ «Баланс» предложили соответственно 96,4 и 43,1 млн рублей.

В соответствии с архитектурно-градостроительной концепцией, представленной АО «ДОМ.РФ», на территории бывшего военного госпиталя предусматривается строительство многоквартирных средне- и многоэтажных жилых домов (от двух до 17 этажей) с размещением объектов социальной инфраструктуры. Срок реализации проекта 6,5 лет.

Напомним, «Группа Мета» в 2022 году получила разрешение на возведение в Томске «Квартала 1604» с шестью 26-этажными домов в Томске вблизи пересечения Ленина и Бердской. Однако затем это разрешение было отозвано по требованию прокуратуры. В мае 2023 года мэрия Томска повторно выдала разрешение на строительство квартала. Томские власти договорились с застройщиком о создании детского сада и школы в рамках комплексного развития территории.